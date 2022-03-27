У Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки

У Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки

Реєстрація буде відбуватися онлайн.

В Івано-Франківську від 1 квітня розпочнеться онлайн-реєстрація до 1 класів та у дитячі садки.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

Реєстрація триватиме два місяці: закінчиться 31 травня. За словами мера, це буде перша хвиля зарахування до шкіл та садків.

Реєстрація відбуватиметься на сайтах:

до школи - school.bloqly.com,

до садків - sadok.bloqly.com

Зареєструвати дитину можна у декілька шкіл. Однак, першочергове зарахування відбувається у заклад за місцем реєстрації. Воно відноситься до території обслуговування школи, в інші - лише на вільні місця.

Під час реєстрації до дошкільного закладу батьки можуть вибрати декілька садків.

Термін подання документів після розгляду заявки буде регулюватись наказом департаменту освіти та науки.

Як повідомлялося, від 23 березня, у Львівській області можуть відновити роботу дитячі садки. Освітній процес можна розпочати в очному, дистанційному чи змішаному форматі. Втім, це визначає самостійно кожний заклад дошкільної освіти.

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