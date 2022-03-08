У Франківську відкриють новий ЦНАП для реєстрації переселенців

Оперативна інформація станом на 18:00 (7 березня) Окупант забрав у нас ще одне життя. Сьогодні провели в останню путь Будка Валерія Вікторовича. Поховали бійця на Алеї слави у Чукалівці. Висловлюю співчуття родині та близьким Валерія. Світла пам'ять Герою! Зараз дуже необхідна допомога нашому стрілецькому батальйону, який формуємо в громаді. Потрібні машини-пікапи, автобуси еталон\Богдан, щоб перевозити особовий склад, рації, турнікети, одяг, бушлати. Контакти для зв'язку: 1580, 0670101580, 0500101580. Кількість людей, що тікає з-під обстрілів до Франківська, постійно зростає. Станом на ранок уже зареєструвалися 2300 внутрішньопереміщених осіб. Протягом дня у центральному ЦНАПі на реєстрацію довжелезні черги людей. Ми маємо з розумінням віднестись до того, що кількість людей буде збільшуватися. Звісно не всі залишуться у нас, хтось тут проїздом, відпочине, оговтається і вирушить далі. АЛЕ ми маємо бути людьми і допомагати одне одному. Нагадую про обов’язкову реєстрацію для переселенців, яку проводимо у всіх ЦНАПах. Після реєстрації видають посвідчення, яке спростить переадресацію соціальних виплат. Для зручності вже завтра відкриваємо ще один пункт реєстрації на вул. Військових Ветеранів 10А. Також працює цілодобово ЦНАП на Незалежності, 9. А з 9:00 до 16:00 – за адресами вул. Галицька, 124А ("Пасічна"); - вул. Гетьмана Мазепи,185 ("Бам"); - вул. Івана Павла ІІ, 4 ("Каскад"). І у соціальних їдальнях у чотирьох ліцеях міста. А також якщо ви оселились у селах громади – можна пройти реєстрацію у місцевому ЦНАПі. Звертаюся до власників магазинів: не підвищуйте ціни на продукти і на найнеобхідніші товари. Не займайтесь здирництвом. Ми повинні допомагати одне одному. Бо найголовніше зараз це єдність, людяність і розуміння. Таке ж прохання маю до ріелторів, готелів, хостелів та до людей, котрі здають житло: не підвищуйте ціни на оренду! Люди їдуть до нас з різних куточків країни, втікаючи від ворожих куль. Хтось залишився без житла зовсім, і тепер шукає дах над головою. Та й місцеві мешканці змушені з’їжджати з орендованих помешкань через те, що не зможуть дозволити собі платити в рази більше. Так не повинно бути. Окремо закликаю місцевий бізнес, підприємців до праці. Зараз по місту багато закритих магазинів. Особливо промислові магазини повинні працювати. Насамперед, щоб люди могли ходити на роботу, отримувати зарплату. Відкривайте магазини, обговоріть графіки роботи, але працюйте. Кожен має прискорювати перемогу чим може. Місто має жити і продовжувати працювати. Та прошу сплануйте наперед, як діяти і куди будете ховатися на випадок повітряної тривоги. НАГОЛОШУЮ: «сухий закон» триває. Продаж алкоголю на території області ПІД ЗАБОРОНОЮ! Будемо проводити перевірки. І покарання не за горами! Прошу бути максимально пильними. Завантажте додаток на телефон «Повітряна тривога» від Мінцифри. Та реагуйте на сирени! Їх ніколи не запускають просто так! Вони не навчальні! Дякуємо за допомогу усім нашим міжнародним партнерам! Вона зараз дуже необхідна. Зокрема ліки, кровоспинні, військова амуніція і техніка, щоб підсилити наших бійців. Ми повинні боротися за нашу державу за її майбутнє. Для допомоги з-за кордону (Номери для контакту 0342 53 58 32 та 099 06 18 327). Також є рахунки у гривні, доларі та євро для фінансової допомоги з-за кордону. Їх можете знайти на моїй сторінці у Фейсбук, або на сайтах. На завершення хочу нагадати про світлове маскування і комендантську годину. Час початку незмінний – о 22:00. І до 7 ранку. Не ходіть по вулицях у цей час, вимикайте світло вдома. Також нагадую: Не знімайте на відео і не розміщуйте у соціальних мережах переміщення військової техніки і літаків. Не допомагайте ворогу! Звертайтесь з усіх питань у Центр координації дій: 1580, 0670101580, 0500101580. На завершення хочу подякувати всім волонтерам, які щодня годують, шукають, плетуть чи шиють, допомагають з житлом, з тваринами, допомагають фізично та інформаційно. Зараз кожен з нас на «своєму фронті». Та всі ми дякуємо нашим захисникам за спокійні ночі та відмінну роботу! Правда за нами! Ми на своїй землі! Україна переможе!