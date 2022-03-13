У Франківську відновлюють навчання: долучитися можуть діти-переселенці

У Франківську відновлюють навчання: долучитися можуть діти-переселенці

Навчання у школах відбуватиметься дистанційно.

Від понеділка, 14 березня, у франківських школах і закладах з профтехосвіти відновлюється освітній процес.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

До слова, після вторгнення Російської Федерації учнів відправили на канікули, які тривали два тижні.

Тепер навчання буде відбуватися дистанційно. У разі повітряної тривоги уроки призупинятимуть і відновлюватимуть пізніше.

"Вже всі школи, вчителі й учні звикли до цього процесу і подають його на досить високому рівні", – розповідає директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук.

Зокрема у міській громаді до навчання долучиться 531 учень з числа внутрішньо переміщених осіб. Для цих дітей можуть застосувати форми дистанційного, сімейного, індивідуального чи екстернатного навчання.

Процедура така:

Батьки реєструються в гугл-системі або за номерами гарячої лінії департаменту. У заявці треба вказати своє місце проживання, клас, контактний номер тощо. Після реєстрації опрацьовують кожну заявку та зв’язуються з батьками, щоб визначити заклад, у якому дитина буде навчатися.

Пізніше, повертаючись на своє постійне місце проживання, кожна дитина зможе отримати документ про те, яку програму вона виконала та які оцінки має з вивчених предметів.

Нагадаємо, що від 14 березня освітній процес відновлюється у більшості регіонів: МОН створило Всеукраїнський онлайн розклад.

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