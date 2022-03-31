У Франківську запустили платформу для допомоги підприємцям, які хочуть переїхати до регіону

У Франківську запустили платформу для допомоги підприємцям, які хочуть переїхати до регіону

Проєкт називається Save Business Now.

В Івано-Франківську запрацювала платформа для допомоги підприємцям, які в умовах війни вимушені перемістити свій бізнес до регіону.

Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

Проєкт Save Business Now спрямований допомогти українським підприємствам з релокацією бізнесу в Івано-Франківськ та область. На ньому виробники можуть отримтаи вичерпну інформацію про фінансову та іншу підтримку бізнесу, посилити економічні процеси на територіях, де не ведуться бойові дії.

"На сайті загальна синхронізована база, яка спростить процес переїзду бізнесу та його "адаптації", - наголосив Марцінків.

Наразі на платформі можна подати дві форми заявок:

якщо ви хочете перемістити бізнес на Прикарпаття,

якщо хочете прихистити бізнес на Прикарпатті.

Як повдомлялося, через війну в Україні вже 67 суб’єктів господарювання з потерпілих регіонів мають намір переїхати на Прикарпаття. В ОДА кажуть, що перелік підприємств, які хочуть вести діяльність саме в Івано-Франківській області, постійно збільшується. Регіон пропонує їм вільні виробничі та складські площі.

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