У Івано-Франківську жорстоко побили військового: били палицями, залили очі газом

Лікарі / © pixabay.com

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В Івано-Франківську розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на військовослужбовця.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківського районного управління у Telegram.

За попередніми даними, група нападників проявила особливу зухвалість та неповагу до суспільства, жорстоко побивши військового. Для нападу вони, ймовірно, використали телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.

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У результаті потерпілий зазнав хімічних опіків очей, саден на колінах, передпліччі та інших тілесних ушкоджень.

На місці інциденту правоохоронці вилучили речові докази, які долучено до матеріалів справи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовлених предметів для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину. Поліція закликає громадян, які могли бути свідками або мають будь-яку інформацію щодо обставин нападу, звертатися до правоохоронців.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мобілізований на ходу вистрибнув з авто ТЦК і загинув.