ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
463
Час на прочитання
1 хв

У Івано-Франківську жорстоко побили військового: били палицями, залили очі газом

Потерпілий отримав численні ушкодження: опіки очей, садна на тілі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікарі

Лікарі / © pixabay.com

В Івано-Франківську розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на військовослужбовця.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківського районного управління у Telegram.

За попередніми даними, група нападників проявила особливу зухвалість та неповагу до суспільства, жорстоко побивши військового. Для нападу вони, ймовірно, використали телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.

У результаті потерпілий зазнав хімічних опіків очей, саден на колінах, передпліччі та інших тілесних ушкоджень.

На місці інциденту правоохоронці вилучили речові докази, які долучено до матеріалів справи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовлених предметів для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину. Поліція закликає громадян, які могли бути свідками або мають будь-яку інформацію щодо обставин нападу, звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мобілізований на ходу вистрибнув з авто ТЦК і загинув.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie