У ФСБ РФ заявили про затримання українських розвідників: у МЗС України та СБУ прокоментували цю інформацію

У ФСБ РФ заявили про затримання українських розвідників: у МЗС України та СБУ прокоментували цю інформацію

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що це фейк.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримали українських розвідників. Мовляв, нібито вони приїхли до держави-агресора, щоб вчинити теракт. Водночас у Міністерствы закордонних справ України заявили, що перевіряють цю інформацію про затримання трьох українців.

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Про це в коментарі "УНІАН" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, на наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Водночас, речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що це фейк. "Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він та додав, що ФСБ таким чином "прагне дискредитувати українську спецслужбу".

Варто зазначити, що на сайті Федеральної служби безпеки РФ зазначається, що "на території трьох російських регіонів припинена розвідувально-диверсійна діяльність українських спецслужб". У повідомленні сказано про затримання двох нібито агентів СБУ із зазначенням їхніх імен, які прибули до РФ для "збору інформації та здійснення фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об`єктів транспортної інфраструктури".

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".