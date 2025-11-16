У G7 відреагували на корупційний скандал в Україні

Країни G7 про корупційний скандал / © Associated Press

Реклама

Посли «Групи семи» відреагували на розслідування Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо корупційних схем в українській енергетиці.

Про це повідомило головування групи послів країн G7 в Україні у соцмережі Х.

У заяві підкреслюється, що країни G7 вітають співпрацю української влади з антикорупційними органами та підтримують незалежний характер розслідування.

Реклама

«Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни», — йдеться у зверненні.

Дипломати також додали, що на тлі триваючих російських атак країни «Групи семи» й надалі підтримуватимуть енергетичну стійкість України.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас визнав, що корупційний скандал в українській енергетиці міг вплинути на рішучість міністрів ЄС перед обговоренням подальшого фінансування України.

Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері.