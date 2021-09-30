У Гаазі розпочнеться процес щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Росія буде покарана.

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року українських кораблів у Керченській протоці.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що тоді до рук росіян потрапили три українські судна - „Нікополь“, „Бердянськ“ і „Яни-Капу“, а також 24 військовослужбовці ВМС ЗС України.

"Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі", - зазначив міністр.

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За його словами, Україна на цьому процесі має намір довести фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, який має дотримуватись всіма країнами, а за його порушення повинно настати покарання.

"Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

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