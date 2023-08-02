У Гадячі на підприємстві обвалилася будівля: є потерпілі

У місті Гадяч Полтавської області на одному із місцевих підприємств 1 серпня стався обвал будівлі під час ремонтних робіт. Троє працівників опинились під завалами. Рятувальникам вдалося дістати усіх потерпілих живими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Фахівці з'ясовують обставини та причини події. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки". Санкція статті, зокрема, передбачає до восьми років позбавлення волі.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів вдалося усіх чоловіків. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, пише "Сусіпільне". Двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, на підприємстві працювало четверо людей. З-під завалів чоловіків дістали рятувальники о 17:32. До медиків передали трьох людей: один чоловік отримав незначні травми.

У Гадячі рятувальники витягли з-під завалі будівлі трьох чоловіків. / Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Як повідомлялося, на Полтавщині затримали посадовця військкомату, який допомагав "відкосити" від служби. . Свої послуги оцінював у шість тисяч доларів. За ці кошти виготовляв для ухилянтів документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону.

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