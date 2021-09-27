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У Гайвороні машиністи посмажили яєчню на лопаті у топці паровоза: курйозне відео

У Гайвороні машиністи посмажили яєчню на лопаті у топці паровоза: курйозне відео

У Гайвороні машиністи посмажили яєчню на лопаті у топці паровоза: курйозне відео

Фото: скріншот із відео

На приготування страви багато часу не витрачали.

На Кіровоградщині у Гайвороні машиністи вузькоколійного паротяга ''Гр-250'' посмажили яєшню на лопаті у топці локомотива.

Відео було опубліковано на сайті Гайворонської міської ради.

Так, на кадрах можна побачити, що з початку кухарі виклали та обсмажили на імпровізованій пательні шматки сала. Потім додали зо два десятка яєць, посолили та знову відправили лопату до топки, де смажили до готовності.

Готову страву виклали на піднос.

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