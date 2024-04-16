У газеті ТрО опублікували пінап напівоголеної жінки: чому виник скандал

У Силах територіальної оборони запевнили, що не хотіли образити військовослужбовиць.

У газеті Командування Сил ТрО "Спротив" розмістили малюнок у стилі пінап. На зображенні оголена жінка тримає зброю, а зверху підпис – "бачу ціль, йду до неї".

На малюнок звернула увагу військовослужбовиця Аліна Сарнацька.

"Комунікація Командування сил ТрО, газета "Спротив", 2024 рік. Мені пишуть дівчата з ТрО, яким боляче і образливо бачити таке ставлення до жінок з боку Командування", – йдеться в повідомленні.

Зображення в газеті ТрО "Спротив". Фото X / Alina Sarnatska

За словами Сарнацької, ця картинка порушує відомчий План дій з гендерних питань в оборонній сфері. Також вона нагадала, що гендерна рівність в силах безпеки і оборони – це одна з вимог для вступу України до НАТО.

"Звісно, люди мають різні смаки, комусь подобається пінап, комусь ні. Таку картинку ілюстатор міг би опублікувати в своїх соціальних мережах. Але зараз ви дивитесь на офіційну газету Командування Сил ТрО. (Це) ілюструє, що командування сил ТрО ЗСУ не має поваги до жінок, які встали на захист України в лавах ТрО", – пише Сарнацька.

Військовослужбовиця уточнила, що не має нічого проти картинки як такої, якби вона не була розміщена на офіційному ресурсі.

Медіа аналітикиня та дослідниця гендерного балансу Інституту масової інформації Яна Машкова вважає, що такі зображення принижують та дискримінують жінок-військовослужбовиць.

"Зображення жінок у сексуалізованих картинках для підняття настрою і “бойового духу” військових – це оманлива думка. Такі зображення, з урахуванням офіційного видання, щонайменше принижують та дискримінують жінок-військовослужбовиць, а їх на сьогодні в українській армії понад 62 тисячі", – каже Машкова.

Що відповіли у ТРО

У Силах територіальної оборони запевнили, що не хотіли образити військовослужбовиць. Натомість в газеті планували опублікувати цикл подібних пінапів, на яких би зобразили чоловіків у лавах ЗСУ та пари військових.

"Головна мета цих ілюстрацій – ментальна підтримка військових на "нулі", про що свідчать розміщені на постері QR-коди, один із яких – про протокол психологічної підтримки "Я поруч!", – пояснили у ТрО.

Там у ТРО планують створити освітній матеріал про гендерну рівність у ЗСУ, і запрошують охочих до співпраці, щоб "уникнути ситуацій сексистського характеру".

Раніше ми писали, кого з жінок можуть призвати за новим законом про мобілізацію.

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