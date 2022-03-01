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У Генічеську іншої влади, крім обраної за законами України, немає — голова райради

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У Генічеську іншої влади, крім обраної за законами України, немає — голова райради

Мер своєю чергою повідомив, що Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади.

Міський голова Генічеської тергромади Олександр Тулупов та голова Генічеської районної ради Сергій Коржевий записали відеозвернення, у якому наголосили, що в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної за законами України, влади немає.

"Попри всі плітки і фейкові заяви, в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної по законах України, влади немає. Сьогодні Генічеська міська рада та Генічеська районна рада, як органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України про місцеве самоврядування в Україні та Конституції України. Ми з міським головою та головами селищних рад залишаємося тут разом з українським народом", — сказав Коржевий.

Олександр Тулупов своєю чергою повідомив, що Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади.

"На жаль, на сьогодні, ми залишились один на один з проблемами. Але попри складність ситуації, ми намагаємося тримати її під контролем. Розпочали роботи з відновлення будинків, допомагаємо біженцям, координуємо роботу енергетики", — сказав він.

За словами Тулупова, складними залишаються питання охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та медикаментами. Він закликав населення не панікувати та зберігати спокій.

Нагадаємо, що військовому, який ціною власного життя підірвав Генічеський міст для зупинки техніки ворога, присвоїли Героя України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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