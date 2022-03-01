У Генічеську іншої влади, крім обраної за законами України, немає — голова райради

У Генічеську іншої влади, крім обраної за законами України, немає — голова райради

Мер своєю чергою повідомив, що Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади.

Міський голова Генічеської тергромади Олександр Тулупов та голова Генічеської районної ради Сергій Коржевий записали відеозвернення, у якому наголосили, що в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної за законами України, влади немає.

"Попри всі плітки і фейкові заяви, в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної по законах України, влади немає. Сьогодні Генічеська міська рада та Генічеська районна рада, як органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України про місцеве самоврядування в Україні та Конституції України. Ми з міським головою та головами селищних рад залишаємося тут разом з українським народом", — сказав Коржевий.

Олександр Тулупов своєю чергою повідомив, що Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади.

"На жаль, на сьогодні, ми залишились один на один з проблемами. Але попри складність ситуації, ми намагаємося тримати її під контролем. Розпочали роботи з відновлення будинків, допомагаємо біженцям, координуємо роботу енергетики", — сказав він.

За словами Тулупова, складними залишаються питання охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та медикаментами. Він закликав населення не панікувати та зберігати спокій.

Нагадаємо, що військовому, який ціною власного життя підірвав Генічеський міст для зупинки техніки ворога, присвоїли Героя України.