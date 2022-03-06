У Генічеську, Каланчаку та Новій Каховці проходять проукраїнські мітинги (відео)

У Генічеську, Каланчаку та Новій Каховці проходять проукраїнські мітинги (відео)

Українці на тимчасово захоплених окупантами територіях показують, що їм тут не раді.

У тимчасово окупованих Генічеську, Каланчаку та Каховці місцеві мешканці вийшли на проукраїнський мітинг, співають гімн України та вигукують гасла проти російських загарбників.

Про це повідомляють учасники акцій у соцмережах.

У Генічеську люди ходою пройшлися вулицями міста з українськими прапорами, співаючи гімн України та вигукуючи: "Генічеськ - це Україна!", "Окупанти йдіть геть!», "Україна понад усе".

У Каланчаку місцеві жителі прийшли до захоплених окупантами приміщень і стали вимагати, аби ті забиралися з України.

У Новій Каховці також містяни зібралися на проукраїнський мітинг. Окупанти почали стріляти, щоб налякати натовп.

Масові проукраїнські мітинги проти російських загарбників пройшли у Херсоні, Новій Каховці та Новоолексіївці.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.