У Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК

ТЦК переведені на цілодобову роботу. А якщо військкомат зачинений, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.

Аби не стояти в чергах до ТЦК та СП, варто спланувати свій візит не в час пік, адже військкомати зараз переведені на цілодобову роботу. Окрім того, від 18 травня можна буде оновити свої дані ще й через електронний кабінет призовника та у ЦНАП.

Про це представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко розповів у інтерв'ю Radio NV.

Глущенко відповів на запитання, чому люди ідуть оновлювати свої дані ще до набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня. Адже відповідно до закону, оновити свої дані треба буде протягом двох місяців.

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"Можливо, громадяни таким чином показують свою сумлінність, а, можливо, переймаються, що 60 днів буде недостатньо для того, аби потрапити до ТЦК і оновити свої дані", – припустив полковник.

Він зазначив, що ті, хто вже зараз прибуває до ТЦК задля оновлення своїх даних, не будуть зобов’язані знову йти і оновлювати інформацію після набуття чинності закону про мобілізацію.

"Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу, 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік. Можливо, треба прийти о восьмій годині вечора, о дев’ятій — кому як зручно", – порадив представник Генштабу.

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Журналіст зауважив, що хоча було оголошено, що ТЦК працюють 24/7, однак його знайомі на вихідних не змогли потрапити до військкомату. Глущенко прокоментував це так:

"Так, ТЦК переведені на цілодобову роботу. Щодо ваших знайомих, які не змогли потрапити, потрібно розбиратися у конкретному випадку, який відбувся, чому так трапилося".

Він порадив, що в разі, якщо ТЦК зачинений, можна звернутися на гарячу лінію, яка є на сайті Міноборони.

"Зателефонувавши туди, потрібно назвати причину, назвати ТЦК, зафіксувати дату свого візиту, час. І далі ми за встановленим порядком розбиратимемося, чому так трапилося", – розповів полковник.

Він нагадав, що від 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що найближчим часом зможуть запровадити електронну чергу для відвідування ТЦК та СП.

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