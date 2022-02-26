У Генштабі говорять про заплановані обстріли окупантами Києва: всім в укриття

У Генштабі говорять про заплановані обстріли окупантами Києва: всім в укриття

У Києві може бути потужний обстріл.

Окупанти планують завдати як найбільше збитків інфраструктурі Києва. В найближчі години гатитимуть з усієї наявної зброї, повідомила українська розвідка.

У Генштабі та Антитерористичному центрі СБУ підтверджують, що у Києві може бути потужний обстріл.

Киян просять ховатися в укриттях.

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Росія наносить удари по цивільному населенню

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