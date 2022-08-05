У Генштабі повідомили, де на Донеччині армія російських окупантів зосереджує основні зусилля

На Донецькому напрямку окупанти держави-терористки проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Агресорка Росія намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

Про це повідомили 5 серпня у ранковому зведенні Генштабу.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Окупанти наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Втім, вони успіху не мали.

На Авдіївському напрямку російські війська здійснювали обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Загарбники вели наступальні дії. Наразі бої тривають.

Окрм того, на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Відбувалися стрілецькі бої, наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, розпочалася 163 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 5 серпня - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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