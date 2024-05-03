У Генштабі повідомили, кому з чоловіків потрібно йти до ТЦК

Всі чоловіки віком від 16 до 60 років повинні прийти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби оновити свої військово-облікові дані.

Про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", - наголосив Глущенко.

За його словами, статус "обмежено придатний" до військової служби був виключений з нового закону. Тепер громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби.

"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - пояснив представник Генштабу.

Нагадаємо, закон України про мобілізацію №10449 набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цього всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

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