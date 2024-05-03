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У Генштабі повідомили, кому з чоловіків потрібно йти до ТЦК

У Генштабі повідомили, кому з чоловіків потрібно йти до ТЦК

ТЦК. Колаж ТСН.ua

Військовозобов'язані мають оновити свої дані.

Всі чоловіки віком від 16 до 60 років повинні прийти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби оновити свої військово-облікові дані. 

Про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", - наголосив Глущенко.

За його словами, статус "обмежено придатний" до військової служби був виключений з нового закону. Тепер громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби.

"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - пояснив представник Генштабу. 

Нагадаємо, закон України про мобілізацію №10449 набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цього всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

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