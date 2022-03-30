У Генштабі повідомили про дії ворога на Південнобузькому напрямку

У Генштабі повідомили про дії ворога на Південнобузькому напрямку

Окупанти продовжують інженерне обладнання зайнятих рубежів.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти продовжують інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації вони намагаються сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Російські окупанти активізували свої зусилля на Донецькому напрямку.

"На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ" РФ на Київському напрямку, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що це не відведення військ, а переміщення. За його словами, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно "обманювати себе заявами Росії" нібито про відведення військ.