У Генштабі пояснили, кому не обов'язково йти до ТЦК

Полковник Юрій Глущенко, представник Генерального штабу Збройних Сил України, надав роз'яснення щодо того, кому не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для оновлення своїх даних.

Громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку (про що зазначено у відповідних державних реєстрах та їхніх військових квитках), не потрібно приходити до ТЦК для оновлення інформації.

Про це представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко повідомив у інтерв'ю NV.

Однак, представник Генштабу наголосив, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками. Якщо у документі відсутня відмітка про виключення з військового обліку, до громадянина можуть виникнути питання з боку працівників ТЦК для уточнення його статусу.

У випадку, якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, їй необхідно звернутися до ТЦК для отримання цього запису. Полковник Глущенко підтвердив, що кожен громадянин зобов'язаний мати при собі ці документи.

Нагадаємо, полковник Юрій Глущенко також розповів що в Україні хочу запровадити новий документ єдиного зразка. Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою.

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