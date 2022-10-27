У Генштабі пояснили ситуацію з мобілізацією в Україні: "Активізації немає"

У Генштабі заявили, що мобілізація в Україні проводиться за планом, залежно від ситуації на фронті.

У Генштабі ЗСУ прокоментували ситуацію з мобілізацією в Україні. Відомо, що суттєвої активізації проведення мобілізації наразі немає. Військовозобов’язаних призивають до армії щомісяця залежно від ситуації на фронті.

Про це 27 жовтня розповів частупник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", — зазначив Громов.

За його словами, наразі суттєвого збільшення чи активізації проведення мобілізації немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - резюмував Громов.

Нагадаємо, головний військком Києва розповів, що робити українцям після отримання повістки, та що загрожує в разі неявки до військкомату.

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