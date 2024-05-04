У Генштабі пояснили, як працівники ТЦК на вулиці перевірятимуть дані чоловіків

Якщо військовозобов'язаний оновив дані, то до нього будуть відсутні питання.

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

Про це розповів представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко в етері Radio NV.

Зазначимо, що упродовж 60 наступних днів після початку дії закону про мобілізацію чоловікам треба оновити або уточнити свої дані.

"Якщо чоловіка зупинять на вулиці для перевірки військово-облікових документів, то співробітники ТЦК зможуть підключатися до реєстру або у телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини. Оператор з’ясує і надасть усю інформацію про військовозобов'язаного", - пояснив він.

Водночас, якщо військовозобов'язаний оновив дані, то до нього будуть відсутні питання.

Додамо, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

Читайте також: