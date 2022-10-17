У Генштабі розповіли про обстріли України та загрозу з території Білорусі

Росія може обстрілювати Україну дронами Shahed -136 з території Білорусі.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. В Білорусі зараз відбувається планова ротація на кордоні, з території цієї держави зберігається загроза атаки безпілотниками та ракетних ударів.

Про це 17 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдавання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed -136 з території республіки білорусь", - повідомили в Генштабі.

Російські терористи також обстріляли такі населені пункти:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

– з артилерії різних типів у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

– з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення;

противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки;

ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки; на Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Обстріли України 17 жовтня

Росіяни 17 жовтня дронами атакували центр Києва. Вони повністю зруйнували житловий будинок. На місці трагедії загинуло 4 людей.

Окупанти ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

Також російські терористи ракетами обстріляли Вінницьку область. Вони поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Очільник МВС Денис Монастирський вважає, що Росія планувала 17 жовтня перевершити масштаби своїх обстрілів, які сталися 10 жовтня. Про це свідчить кількість випущених безпілотників, які Іран передав окупантам.

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