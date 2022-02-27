У Генштабі ЗСУ підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати російських окупантів від початку вторгнення

Із лав російських збройних сил вибуло близько 100 танків та понад 3000 солдатів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21.00 суботи, 26 лютого, підрозділи російської армії, які вдерлися до України зазнали значних втрат.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Від початку вторгнення російська армія втратила:

особового складу - понад 3000 осіб;

танків - близько 100;

ББМ - близько 540;

гармат - 15;

ЗРК “Бук” - 1;

літаків - 16;

вертольотів - 18.

Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

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Окрім того, у Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

Нагадаємо, на автотрасі, що веде від Старого Салтова до Харкова українські збройні сили розгромили цілу колону Росгвардії. Про належність підбитої техніки окупантам свідчить спеціальне маркування.

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