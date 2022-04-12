У Генштабі ЗСУ пояснили, чи потрібно вимикаи світло в будинках у темний час доби

У Генштабі ЗСУ пояснили, чи потрібно вимикаи світло в будинках у темний час доби

Самі військовослужбовці й надалі дотримуються рекомендацій і вимикають світло на об'єктах.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що люди самі повинні ухвалювати рішення щодо того, вимикати світло в будинку у вечірній час чи ні. Однак усі військовослужбовці й надалі дотримуються цієї рекомендації.

Про це пишуть Українські Новини.

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Як зазначається, коли окупанти обстрілювали житлові будинки, то подекуди були світлові маячки, які привертали увагу загарбників.

"Аби убезпечити себе, є люди, які вимикають світло. Ніхто цілеспрямовано не вимикає. З огляду на рекомендації Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військових адміністрацій, люди самі повинні приймати рішення (вимикати світло чи ні - ред.)", — кажуть у Генштабі.

Там наголошують, що в країні діє воєнний стан і ніхто фактично не перебуває в абсолютній безпеці. Ніхто не застрахований від ракетних обстрілів або авіабомбардувань.

Водночас самі військовослужбовці й надалі дотримуються рекомендацій і вимикають світло на об'єктах.

Нагадаємо, на території Луганської області під час дії воєнного стану щоденно від 17:00 до 07:00 встановлено спеціальний режим світломаскування.

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