У гідрокостюмах через річку: ДПСУ викрила батька з сином, які хотіли втекти до Румунії

Батько із сином приїхали із Полтавщини на Закарпаття, щоб незаконно втекти за кордон і уникнути мобілізації.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

Чоловіки за допомогою гідрокостюма та кусачок лагодилися порушити державний кордон.

Серед речей полтавців прикордонники виявили також змінний одяг. Родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут втечі. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали намір обійти контрольні пости прикордонників. За допомогою кусачок вони хотіли пролізти через загороджувальний паркан. Далі у гідрокостюмах планували переплисти Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон.

Гідрокостюм і кусачки, які знайшли в ухилянтів

Кінцевою точкою для ухилянтів мала стати Америка.

Також прикордонники відділу "Ділове" затримали одного жителя Запорізької області.

Жителя Херсонщини виявили військовослужбовці відділу "Тячів".

Ще двом мешканцям Житомирщини та Прикарпаття стали на заваді прикордонники відділення "Солотвино".

Вже невдовзі оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Нагадаємо, у ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав. Так, на кордоні викрили двох ухилянтів: один вдавав 15-річного підлітка, а інший – опікуна.

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