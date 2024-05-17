У глухому куті: Арестович розповів, коли закінчиться війна в Україні

Він вважає, що війна в Україні вже не території чи ресурси.

Реальне закінчення війни в Україні можливе лише після того, як Кремль остаточно відмовиться від спроб нав'язувати українцям свою політичну волю силою.

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Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він заявив, що війна в Україні вже не території чи ресурси, а за право "нав'язування супротивникові своєї політичної волі силою".

"Тепер війна зайшла в глухий кут, де жодна зі сторін не може військовим шляхом вирішити декларовані політичні завдання", - заявив Арестович.

Він заявив, що війну можна буде почати вирішувати дипломатичним шляхом, коли Кремль відмовиться від спроб нав'язувати силою свою політичну волю Києву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території.

Крім того, ми раніше інформували, що США надають Україні додаткові 2 млрд доларів допомоги.

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