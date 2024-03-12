“У голови комітету паніка”: Безугла про правки до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 12 березня розглядав поправки до законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Втім, наразі, за словами членкині Комітету Мар’яни Безуглої, засідання закрили.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Відбулось те, на чому я наполягала від самого початку: після тижнів “бла-бла” про мобілізацію Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки таки почав розгляд КОНКРЕТНИХ правок і спіткнувся на першому ж питанні, яке подавалося, як підготовлений “обговорений” “тематичний блок”:) А виявилось витратою часу… Сьогодні на обмеження прав громадян за зверненням ТЦК СП не вистачило голосів. Норма виключена. У голови комітету паніка (?) — засідання закрили”, — написала нардепка.

Також вона зазначила, що голосувала за зняття норми, бо вона прописана некоректно і “не корелює з КУпАП та ККУ, а без відповідальності — це просто вийшла б репресивна політична заява і породила б додаткові корупційні ризики, наче в ТЦК СП їх нам вже мало”.

“P.S. Не можу тегнути Завітневича, він мене забанив у Facebook, перебуває в тому клубі сміливців”, — додала нардепка.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Мар’яна Безугла, яка тривалий час вимагала звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та критикувала його позицію щодо мобілізації, різко прокоментувала інформацію про те, що ексголовком та колишній начальник Генштабу були визнані військово-лікарською комісією непридатними для військової служби.

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