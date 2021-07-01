У Google розповіли, де відпочивають українці: топ-10 українських міст та іноземних країн

У Google розповіли, де відпочивають українці: топ-10 українських міст та іноземних країн

Українці хочуть подорожувати, і все більше людей шукають в Google варіанти літнього відпочинку.

Пандемія коронавірусу продовжує впливати на плани більшості людей світу. Після декількох місяців застою через COVID-19 впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися – тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає.

Google проаналізував пошукові запити українських користувачів зі словами "відпочинок в/отпуск в" за останні 3 місяці, аби зрозуміти, які напрямки відпочинку цікавлять українців цього сезону.

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У зв'язку з обмеженнями на міжнародні поїздки, українці продовжували більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні вважаються Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

А перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:

Бердянськ Залізний Порт Коблеве Затока Кирилівка Одеса Арабатська Стрілка Сєдове Скадовськ Щасливцеве

На сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина Кіпр Албанія Болгарія Чорногорія Хорватія Греція Єгипет Грузія ОАЕ

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Нагадаємо, що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області. До Скадовська їдуть за тихим сімейним відпочинком, а також щоб оздоровитися, пройти терапевтичні курси та зміцнити імунітет. Підійде курорт і для молоді.

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