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У Google розповіли, де відпочивають українці: топ-10 українських міст та іноземних країн

У Google розповіли, де відпочивають українці: топ-10 українських міст та іноземних країн

pixabay.com

Українці хочуть подорожувати, і все більше людей шукають в Google варіанти літнього відпочинку.

Пандемія коронавірусу продовжує впливати на плани більшості людей світу. Після декількох місяців застою через COVID-19 впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися – тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає.

Google проаналізував пошукові запити українських користувачів зі словами "відпочинок в/отпуск в" за останні 3 місяці, аби зрозуміти, які напрямки відпочинку цікавлять українців цього сезону.

У зв'язку з обмеженнями на міжнародні поїздки, українці продовжували більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні вважаються Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

А перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці така:

  1. Бердянськ
  2. Залізний Порт
  3. Коблеве
  4. Затока
  5. Кирилівка
  6. Одеса
  7. Арабатська Стрілка
  8. Сєдове
  9. Скадовськ
  10. Щасливцеве

На сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

  1. Туреччина
  2. Кіпр
  3. Албанія
  4. Болгарія
  5. Чорногорія
  6. Хорватія
  7. Греція
  8. Єгипет
  9. Грузія
  10. ОАЕ

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