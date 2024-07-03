У горах Закарпаття заблукав росіянин: чим закінчилася його пригода

Росіянин багато років проживав у Луцьку і знайомий із українцями.

У горах Закарпаття затримали чотирьох молодиків, серед яких був росіянин. Зупинили їх прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Військовослужбовці відділення "Кам’яниця" помітили у прикордонні групу осіб з туристичною екіпіровкою. Троє з них виявилися громадянами України, четвертий - росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім, не додали, що за їхнім планом, завершитися вона мала для когось в Німеччині, для інших – у Польщі", - розповіли у ДПСУ.

Під час перевірки оперативні співробітники загону встановили, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників.

"Росіянин, який прямував разом з ними, багато років проживає у Луцьку і знайомий з "мандрівниками". Відповідно до задуму, він мав бути, так би мовити, їхнім "прикриттям" як туристів. Після перетину кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом назад і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску", - з'ясували прикордонники.

Зазначається, що порушників затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянтів "зашили" у стінку мікроавтобуса разом із партією цигарок.

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