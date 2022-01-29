У горах на Львівщині під час катання на лижах травмувалися троє туристів

У горах на Львівщині під час катання на лижах травмувалися троє туристів

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір.

Рятувальники надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам з Волині, Києва та Дніпра.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

У повідомленні надзвичайників зазначається, на лижних трасах гори Тростян травмувалось 2 лижники - чоловік, 1996 року народження, мешканець м. Горохів Волинської області. Він травмував праву ногу. Друга постраждала - жінка, 1996 року народження, з м. Києва. Вона отримала травму правої ноги. Також на гірськолижній трасі витягу "Політехнік" рятувальники надали допомогу лижнику з м. Дніпро, який отримав травму лівої ноги.

"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги", - зазначили в ДСНС Львівщини.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники знайшли 4 лижників, які заблукали у горах. У суботу ввечері під час катання на лижах в районі гори Гимба через туман заблукали чотири чоловіка,згодом їх вдалося розшукати.

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