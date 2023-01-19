У горах сильний вітер і хуртовина: зимове фото з гори Піп Іван

У четвер, 19 січня, в українських Карпатах погіршилася погода. На горі Піп Іван сильна хуртовина, хоч і незначний мороз - 4 градуси.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зимового ранку. станом на 08:15, на високогір'ї - хмарна погода та сильний вітер.

"На гор Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена до 20 м. Вітер південний, південно-західній 18-20 м/с., хуртовина, температура повітря -4°С", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося. четвер, 19 січня, в Україні буде теплим та у деяких регіонах дощовим. За прогнозами синоптиків, в Карпатському регіоні значні опади, на решті території без істотних опадів.

Читайте також: