У горах Закарпаття на 17-річного туриста напала змія: далі йти вже не зміг

Туриста з маршруту зняли гірські рятувальники.

У Закарпатській області 17-річного туриста вкусила змія. Для допомоги потерпілому на місце довелося викликати пошуково-рятувальне відділення.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Так, подія трапилася на горі Плай Мукачівського району — там неповнолітнього туриста зі Львова за ногу вкусила змія. Потерпілий, який перебував у складі туристичної групи, ще якийсь час продовжував йти маршрутом, проте згодом його друзі звернулися до рятувальників.

"На місце події направили фахівців гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота. Вони знайшли туристичну групу, яка рухалася назустріч рятувальникам, і спустили постраждалого хлопця до підніжжя гори. Далі його транспортували в населений пункт Воловець і передали лікарям бригади екстреної медичної допомоги", — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у Львівській області через укус змії госпіталізовано 35-річну жінку. Постраждала — у важкому стані.

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