У Горішніх Плавнях біля багатоповерхівки знайшли труп 28-річного чоловіка

Обставини смерті чоловіка з’ясовують правохоронці.

Сьогодні, 17 лютого, близько 05:40 мешканці Горішніх Плавнів, що у Полтавській області, виявили на вулиці Конституції тіло 28-річного чоловіка.

Як повідомили у поліції області, чоловік впав із багатоповерхівки і від отриманих травм помер.

На місце виклику негайно прибула слідчо-оперативна група місцевої поліції та медики.

Поліцейські встановити особу померлого. Ним виявився місцевий житель, 1994 року народження.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.

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