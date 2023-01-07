У Горлівці РФ планує мобілізувати дві тисячі осіб, а в анексованому Криму почали готувати "казаків" - ЗМІ

Ворог готується до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, тому знімають бронь з держслужбовців.

Зокрема на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє "гібдд". Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь.

Про це пише Центр спротиву.

Водночас в Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів.

Також в Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців” типу казаків.

Нагадаємо, Російська Федерація планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій. Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. На ТОТ призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для “нових регіонів Росії” в Кремлі робити не будуть.

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Нова хвиля мобілізації у Росії

Нагадаємо, що Росія планує використати пастку з "перемир’ям" для посилання мобілізації. Мовляв, звинувачення на адресу України мотивуватимуть росіян іти на фронт.

Загалом Росія планує мобілізувати 500 тисяч осіб. РФ знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування.

Також експерти говорять про те, що Росія оголосить мобілізацію після Різдва.

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