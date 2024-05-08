У господарстві знадобиться: бабуся на деокупованій території вкрала попереджувальні знаки "Міни"

Рятувальники наголосили, що такими діями пенсіонерка поставила під загрозу своє життя та сотень інших

Бабуся на деокупованій території вирішила, що їй в господарстві знадобляться попереджувальні знаки "Міни" і завантажила їх на велосипед, щоб завезти додому.

Про це передає ДСНС України.

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"Помідори самі себе не підвʼяжуть". Мабуть, так думала ця бабуся, коли пакувала на свій велосипед попереджувальні знаки "Міни" у одній із деокупованих областей", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники наголосили, що такими діями пенсіонерка поставила під загрозу своє життя та сотень інших, адже необстежені саперами ДСНС території лишилися без маркування.

"Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити і вберегти. А їх відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей", – попередили в ДСНС.

Рятувальники просять ні в якому разі не забирати такі знаки з собою, адже це додає ще більше роботи саперам, яким доводиться постійно встановлювати нові.

"І головне: не ігноруйте такі попереджувальні знаки. Адже близько 26% території України досі є потенційно небезпечною та потребує обстеження", – підсумовує ДСНС.