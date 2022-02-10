У грудях стирчав ніж: у Тернополі з вікна багатоповерхівки випав чоловік (фото, відео)

Поліція розслідує причини трагедії.
У Тернополі біля багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Про це 10 лютого повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За попередніми даними, 54-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши із вікна багатоповерхівки. Також у грудях чоловіка стирчав ніж.
На момент трагедії в квартирі з покійним була його мати. Жінка повідомила, що у сина були проблеми зі здоров'ям і він перебував на обліку в психоневрологічній лікарні. Також вона додала, що чоловік раніше вже намагався вчинити самогубство.
У поліції відкрили провадження за ст.115 ККУ з позначкою "самогубство". Триває слідство.
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