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У грудях стирчав ніж: у Тернополі з вікна багатоповерхівки випав чоловік (фото, відео)

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У грудях стирчав ніж: у Тернополі з вікна багатоповерхівки випав чоловік (фото, відео)

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Поліція розслідує причини трагедії.

У Тернополі біля багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. 

Про це 10 лютого повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

За попередніми даними, 54-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши із вікна багатоповерхівки. Також у грудях чоловіка стирчав ніж. 

© ГУ Національної поліції в Тернопільській області
ГУ Національної поліції в Тернопільській області

На момент трагедії в квартирі з покійним була його мати. Жінка повідомила, що у сина були проблеми зі здоров'ям і він перебував на обліку в психоневрологічній лікарні. Також вона додала, що чоловік раніше вже намагався вчинити самогубство. 

У поліції відкрили провадження за ст.115 ККУ з позначкою "самогубство". Триває слідство. 

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