У Грузії опозиційні депутати оголосили бойкот парламенту через затримання Саакашвілі

Депутати вимагають у влади Грузії забезпечити Саакашвілі відповідний медичний догляд.

Через затримання політика Міхеіла Саакашвілі п’ять опозиційних депутатів парламенту Грузії вирішили скласти мандати. Також одна фракція планує бойкотувати роботу парламенту.

Про це повідомляє агентство "Новости-Грузия".

За інформацією видання, йдеться про фракція "Лело - партнерство для Грузії". Ця політсила буде бойкотувати у парламенті, поки влада Грузії не забезпечать Саакашвілі відповідний медичний догляд.

"Лідер "Лело" Мамука Хазарадзе склав мандат. Решта шість депутатів "Лело" вирішили залишатись у парламенті, щоб мати можливість голосувати за конституційні зміни щодо виборів та інші найважливіші питання", - розповіла депутатка фракції Саломе Самадашвілі.

Згодом стало відомо, від мандатів відмовились також очільник партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе і троє депутатів партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" - Нона Мамулашвілі, Анна Цитлідзе та Леван Варшаломідзе. Ще перед виборами відмовився від мандату лідер ЄНР Ніка Мелія.

Натомість, за словами депутатки ЄНР Еки Херхеулідзе, яка відвідала Саакашвілі у в’язниці, затриманий політик закликає партії бойкотувати роботу законодавчого органу, але не складати мандати.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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