У гучній історії розлучення Емеральд з'явились нові подробиці: жінка заявила про зґвалтування Стипанюком

Ще одна ймовірна жертва Стипанюка пригадала, як він біг за нею зі зброєю і стріляв.

Українська військова Євгенія Емеральд у шоу "Говорить вся країна" розповіла свою історію можливого морального насилля з боку чоловіка Євгенія Стипанюка.

У вівторок глядачі переглянули другу серію розслідування про найгучніше розлучення 2023 року, яке облетіло весь Інтернет.

Військова з позивним Жанна Дар'Арк говорить, що своєю сповіддю прагне сколихнути суспільство та на власному прикладі показати, як не має бути. Євгенія розповіла, що ще до початку запису програми подала заяву до Національної поліції, щоб захистити себе та свою дитину, адже на її адресу регулярно надходять погрози з боку колишнього чоловіка.

Своїми історіями поділилися й інші жінки, які наважилися говорити про стосунки з Євгеном Стипанюком. У студії токшоу можливі жертви військового розповіли про насилля та зґвалтування з його боку. А одна з жінок пригадала, як той погрожував зброєю:

"Ми випадково зустрілися в одному ресторані. Він тоді був в алкогольному сп'янінні, я ж була там з подружкою. Він мене впізнав, хоча до того ми вже довгий час не спілкувалися, адже я його всюди заблокувала. Він підійшов до мене, почав чіплятися, дістав свою зброю і почав погрожувати нею. Я вибігла з закладу, почала шукати таксі. Коли бігла до машини, Євген біг за мною, кричав, що вб'є мене та почав вистрілювати", - каже жінка.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

У процесі розмови виявилось, що можливих жертв, які постраждали від військового, було багато. Усі вони розповідають про те, що Стипанюк агресивно поводився та споював дівчат, аби ті не розуміли, що відбувається та не могли чинити опір.

Одна з жінок все ж наважилася розповісти подробиці вечора, коли Стипанюк, за її словами, зґвалтував її. Жінка пригадує, що спершу відмовила чоловіку, і той, образившись, пішов у іншу кімнату та через певний час знову повернувся.

"Коли я почала засинати, до мене знову прийшов Женя та почав лізти. Я намагалася від нього відбитися, але мене ніхто не слухав. Він тоді почав роздягати та брати мене силою. Вранці почав вибачатися за те, що було вночі. А я не знала, що робити, бо не була впевнена, що поліція буде на моєму боці: все ж таки я добровільно розмовляла з ним, знаходилася разом у кімнаті", - розповіла жінка.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Адвокатеса та голова експертної Ради уповноваженого ВРУ з прав людини Катерина Маліченко каже, що дівчата в обов'язковому порядку мають розуміти - якщо вони не хочуть вступати в інтимний контакт з чоловіком, його подальші дії вважатимуться протиправними.

Після того, як в ефір вийшла перша серія одкровення військової, та ексжінок Стипанюка, вона та інші учасники програми почали отримувати погрози. За словами Євгенії Емеральд, навіть стався замах на вбивство.

Після одкровень жінок адвокат Олександр Мозолевський наголосив на тому, що дії Стипанюка не можуть залишитися без уваги Офісу генерального прокурора.

До того ж, під час журналістського розслідування було виявлено можливу незаконну діяльність Євгена Стипанюка. Усі матеріали було передано Міністерству оборони України.

"Під час підготовки до шоу ми виявили факти про можливу незаконну діяльність Євгена Стипанюка. Ми не будемо оприлюднювати ці матеріали, поки тривають слідчі дії. Ми передали всі зібрані дані до Міністерства оборони України. Там за цими фактами розпочинають службове розслідування", - заявив Суханов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Свідчення ексвійськової Емеральд: жіноча помста чи шокуюча правда? Частина 2 | Говорить вся країна

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