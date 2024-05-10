Дрони Magura V5 завдали російському флоту шалених збитків: у ГУР назвали суму

Збитки для окупантів є суттєвими.

Головне управлянні розвідки Міноборони України за допомогою морських дронів Magura V5 змогли ефективно вразити велику кількість ворожих кораблів у Чорному морі.

Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він зазначив, що за попередніми оцінками, збитки для Чорноморського флоту становлять близько $500 мільйонів.

Представник ГУР МО зазначив, що виробники дронів провели, безперечно, чудову роботу, створивши унікальний засіб ураження ворожого флоту та особового складу.

"Секрет в поєднанні цієї майстерності з вмілостями і діями операторів і фахівців Головного управління розвідки і розвідників, зокрема, спецпідрозділу ГУР МО, Group 13. Це поєднання, яке постійно удосконалюється і дає все нові і нові результати", - заявив Юсов.

Він наголосив, що дрони Magura в руках українських операторів стали найбільш ефективним засобом знищення Чорноморського флоту РФ.

"Уже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", – сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділ ГУР “Group 13” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер "Манґуст".

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів про стан Чорноморського флоту РФ після ударів ЗСУ.

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