У ГУР прокоментували інформацію про перетин кордону Арестовичем буцімто на підставі їхнього листа

Напередодні NGL.media опублікувало інформацію про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України. Вона не відповідає дійсності.

Про це повідомило ГУР МО України.



"Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі (Олексію Арестовичу – ред.) ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон", – зазначили у відомстві.

Представників медіаспільноти вчергове закликали ретельно перевіряти інформацію, перш ніж оприлюднити її.

Раніше Арестович відповів на запитання про те, як йому вдалося виїхати за кордон.

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