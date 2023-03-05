У ГУР прокоментували відзнаку скандальної блогерки Манекен

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що "структура може залучати людей різних професій до виконання завдань". Так у ГУР відреагували на скандал з нагородженням блогерки Ксюши Манекен.

У ГУР дали коментар "Українській правді".

"Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", - йдеться у офіційному коментарі.

Що відомо про скандал з блогеркою Манекен

Днями відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (справжнє ім'я – Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України, яку отримала ще у жовтні 2022 року. Дівчина також стала однією з запрошених блогерів на зустрічі з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком.

Користувачі соцмереж одразу пригадали її скандальні висловлювання щодо Криму та вперте небажання переходити на українську мову.

Так, дівчина неодноразово говорила про те, що "немає різниці якою мовою ти говориш" і запевняла, що не планує переходити на українську. Своєї позиції щодо мови вона не змінила дотепер. Окрім того, у своїх давніших дописах блогерка заявляла, що їй байдуже, чий Крим, аби там було спокійно. Також вона вважала, що після анексії на півострові "поліпшилося життя, і всі це мають визнати".

Однак вже зараз Оксана Волощук почала виправдовуватися за свої слова про Крим. У сторіз своєї сторінки в Instagram вона наголосила, що тоді в достатній мірі не володіла інформацією і звинуватила у цього експрезидента України Петра Порошенка.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відреагував на скандал і зауважив, що він планує і надалі проводити безліч непублічних зустрічей із "різними представниками впливу в українських соцмережах.

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