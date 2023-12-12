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У ГУР розповіли, як допомогли організувати рух вантажівок між Україною та Польщею

У ГУР розповіли, як допомогли організувати рух вантажівок між Україною та Польщею

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ГУР розповіли, як допомогли організувати рух вантажівок між Україною та Польщею

До Польщі відправилися вантажівки залізницею / Фото: Укрзалізниця

Польські перевізники були змушені розблокувати дорогу біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.

У Головоному управлінні розвідки допомогли залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею.

Про це йдеться на сторінці ГУР.

Зазначимо, що узгодовши митні та прикордонні аспекти, у ГУР домовилися про рух вантажівок через кордон за допомогою залізничного транспорту.

"З цією метою Укрзалізниця організувала між державами зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб — днями перша партія вантажівок з України уже прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі",  - йдеться у повідомленні.

Залізничний рух для перевезень планують в обох напрямках використовувати регулярно та задіяти більше модернізованих платформ.

"Завжди раді та готові допомогти нашим залізничникам, які в умовах війни генерують та втілюють нелінійні ідеї, дбають про безперебійний рух і економічну стабільність держави, а отже — українського війська", - додали у ГУР.

Раніше ми повідомляли, що польські перевізники були змушені розблокувати дорогу біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин на вимогу місцевого муніципалітету. Згодом вони перегородили її вантажівкою.

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Дата публікації
Перегляди
245
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