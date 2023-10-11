У ГУР сказали, які об'єкти намагаються вражати у Росії

Давно зрозуміло, що об'єкти ворога на території РФ у небезпеці.

Спецоперації ГУР щодо російського військово-промислового комплексу спрямовані насамперед на ураження критично важливих для Росії підприємств. Йдеться про унікальні виробництва.

Про це розповів представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Українській правді".

Не дронами єдиними

За словами представника відомства, ГУР має власні підхід та методику. Воно визначає найбільш критичні об'єкти російського ВПК та виводить їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й "іншими методами".

До прикладу пояснює він, можна уразити об'єкт, де виготовляється певна комплектуюча і вона може бути зроблена тільки на цьому підприємстві. "Це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення", – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

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