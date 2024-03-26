У ГУР відповіли на звинувачення РФ у теракті в "Крокус Сіті Хол"

Це може мати негативні наслідки для самої РФ.

Кремль звинувачує у теракті в "Крокус Сіті" Україну, однак це становить внутрішню загрозу насамперед для самої Росії.

Про це розповів в ефірі телемарафону представник пресслужби ГУР Євген Єрін.

"У Кремля останнім часом головними обвинуваченими були країни Заходу і Україна. Звинувачення нас, створення образу противника продовжується за тими лекалами, які були розроблені ще в Радянському Союзі", - сказав він.

Він додав, що у Кремлі останнім часом головними обвинуваченими залишаються країни Заходу і Україна.

"Враховуючи те, що Путін на останніх виборах отримав доволі високий рейтинг довіри від росіян, ми бачимо - так, вони його слухають, вони йому довіряють", - йдеться в повідомленні.

Теракт у Кросі - що відомо

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт – озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ.

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради ФСБ відкидає "провокаційні заяви низки офіційних західних структур щодо можливих терактів у Росії.

У Басманному районному суді Москви відбулось засідання щодо обвинувачень у терористичних актах чотирьох підозрюваних, усі вони є громадянами Таджикистану.

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