У ГУР заявили, що Росія не зможе повторити минулорічні ракетні обстріли під час зими

Росія поновлює свої запаси ракет, але у неї не вдасться повернутись до запасів, які були на початку 2022 року.

Також читайте Росіяни стягнули на кордон додаткові ракети С-300: ЦНС назвав плани ворога

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Встигають поновлювати (запаси ракет, - ред.) дивлячись із чим порівнювати. Якщо стосовно тих запасів, які у них були до повномасштабного вторгнення, то не встигають. І навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками. "Калібрів" більше, "Кинджалів" менше, але виробляють", - пояснив Юсов.

Він зазначив, що якщо Росія довгий час не проводить ракетних обстрілів, то вона накопичує ракетний потенціал для майбутніх атак.

"І так, ми на порозі нового опалювального сезону. І оскільки держава-терорист нікуди не ділась, то очевидно, що ті удари, які ми бачили минулої зими, можуть бути повторені", - додав він.

Разом з тим, Юсов заявив, що у Росії не вийде накопичити велику кількість ракет.

"Тих запасів ракет, які в них були до 24 лютого 2022 року, у них немає. І ми бачили, коли вони могли випускати по 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається. Разом з тим, те що ми проговорюємо, що ризики залишаються, це означає, що країна готується", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію, що в січні 2023 року ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пропонував завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети-носія.

Крім того, ми раніше інформували, що представник ГУР Андрій Юсов іронічно відреагував на інформацію про те, що Рогозін пропонував Путіну "вгатити" по Україні космічною ракетою.

Читайте також: