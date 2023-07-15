У гуртожитку Вінницького аграрного університету стався вибух – є загиблий

У гуртожитку Вінницького національного аграрного університету у ніч проти 15 липня стався вибух – загинула одна людина. Попередньо, вибухнув пристрій не військового призначення.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції Вінниччини Заріна Маєвська.

"Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", – розповіла Маєвська.

За її словами, внаслідок вибуху більше ніхто не постраждав.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

Нагадаємо, 15 липня окупанти обстріляли село на Харківщині, є жертви.

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