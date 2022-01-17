Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Харкові таксист збив собаку і просто поїхав далі (відео 18+)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові таксист збив собаку і просто поїхав далі (відео 18+)

Пораненого пса рятував перехожий.

У Харкові водій збив собаку і просто поїхав далі. Побачивши, що сталося, на дорогу вибіг перехожий і врятував пса.

Відео виклали в телеграм-каналі "Всевидящее око" (відео (18+) можна перегянути за посиланням).

Інцидент стався на вулиці Шевченка у Харкові. Авто, білого кольору, не гальмуючи, збило собаку, і просто поїхало далі. Пес, який судячи з усього отримав травму хребта, совався дорогою, не взмозі стати на ноги і скавчав.

Тварину помітив перехожий. Він вискочив на дорогу і, маневруючи між авто, забрав собаку на узбіччя. Про подальшу долю пораненого собаки не повідомляється.

©

Виявилося, що автомобіль, який збив собаку, працює на OnTaxi. Після публікування відео компанія відреагувала на дії свого працівника. У пресслужбі ONTaxi заявили, що готові оплатити лікування збитої тварини і зараз займаються її пошуками.

Також винуватця події вже знято з лінії та заблоковано.

Нагадаємо, що у Польщі під час полювання мисливець і жертва помінялися місцями. Олень напав на чоловіка, коли той намагався його застрелити.

Читайте також:

Наступна публікація