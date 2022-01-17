У Харкові таксист збив собаку і просто поїхав далі (відео 18+)

У Харкові таксист збив собаку і просто поїхав далі (відео 18+)

Пораненого пса рятував перехожий.

У Харкові водій збив собаку і просто поїхав далі. Побачивши, що сталося, на дорогу вибіг перехожий і врятував пса.

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Відео виклали в телеграм-каналі "Всевидящее око" (відео (18+) можна перегянути за посиланням).

Інцидент стався на вулиці Шевченка у Харкові. Авто, білого кольору, не гальмуючи, збило собаку, і просто поїхало далі. Пес, який судячи з усього отримав травму хребта, совався дорогою, не взмозі стати на ноги і скавчав.

Тварину помітив перехожий. Він вискочив на дорогу і, маневруючи між авто, забрав собаку на узбіччя. Про подальшу долю пораненого собаки не повідомляється.

Виявилося, що автомобіль, який збив собаку, працює на OnTaxi. Після публікування відео компанія відреагувала на дії свого працівника. У пресслужбі ONTaxi заявили, що готові оплатити лікування збитої тварини і зараз займаються її пошуками.

Також винуватця події вже знято з лінії та заблоковано.

Нагадаємо, що у Польщі під час полювання мисливець і жертва помінялися місцями. Олень напав на чоловіка, коли той намагався його застрелити.

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