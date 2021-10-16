У харківській багатоповерхівці затопило 15 квартир: сусід зрізав батареї і поїхав за кордон

У харківській багатоповерхівці затопило 15 квартир: сусід зрізав батареї і поїхав за кордон

Відшкодовувати збитки через затоплення має власник квартири.

У Харкові щонайменше три дні без тепла пеоребуватиме п'ятиповерхівка. 14 жовтня у будинок дали опалення, тоді ж один з його під'їздів, а це 15 квартир, затопило водою.

Про це пише Суспільне.

Усе сталося через сусіда, який у своїй квартирі на п'ятому поверсі вирізав труби й затопив інші квартири, розповідає мешканка будинку на вулиці Миру Тетяна Новікова.

За її словами, навесні бачили чоловіка востаннє, потім він поїхав на заробітки, зараз зв'язатися з сусідом не можуть.

"Він пиячить. Перед травневими святами бачили як він виносив, зрізав ванну. Ми самі до вчорашнього дня нічого не знали, ніхто ж до нього туди не підіймався",— каже Тетяна Новікова.

У родини Ольги Шевченко вода у квартирі з верхніх поверхів накопичилася у нависній стелі дитячої кімнати, дітей тимчасово відселили.

"Спочатку ми думали, що воно промокло тільки з краю і ми частково знімемо. А коли стали знімати, воно все вогке, все кришиться, крихке, і прийшлося все знімати", — розповідає Шевченко.

Відшкодовувати збитки через затоплення має власник квартири на п'ятому поверсі. Якщо він цього не зробить, мешканці будинку можуть звернутися до суду з груповим позовом, розповідає юрист Роман Чумак.

"Якщо у людини немає коштів, до прикладу, ніде не працює, виконавець має право примусово продати квартиру і таку людину виселити, оскільки вже ця квартира продана, гроші будуть сплачені тим людям, які постраждали, а різниця буде видана власнику цієї квартири", — пояснив юрист.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік викрав електросамокат, а потім намагався втопити його у ванні своєї квартири. Таким чином він намагався приховати злочин. Втім, чоловік затопив квартиру сусідів.

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