У Харківській області 1-річний хлопчик випив хлорку: що з дитиною

У Харківській області 1-річний хлопчик випив хлорку: що з дитиною

Дитина напилась розведеного у воді розчину "Білизни".

У Чугуєві Харківської області 1-річний малюк випив розведений у воді розчин "Білизни". Дитину з хімічними опіками рота та стравоходу госпіталізувала швидка. Про інцидент медики дізнались у середу, 23 червня, о 12:18.

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Про це повідомила сьогодні, 24 червня, пресслужба "Центру екстреної медичної допомоги".

"До служби ЕМД надійшов виклик з приводу "немедикаментозного отруєння". Маленький хлопчик, 1 р. 7 міс., мешканець м. Чугуїв, випив, розведений у воді, розчин "Білизни". Бригада ЕМД надала дитині екстрену медичну допомогу та з діагнозом: "Хімічний опік слизової оболонки рота та стравоходу" шпиталізовала разом з мамою до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

У якому стані зараз дитина і чому хлопчик випив рідину, наразі не повідомляється.

"Навіть одного випадку неуважності чи недбалості батьків або родичів достатньо для тяжких наслідків для здоров'я дитини. Мова йде про нещасні випадки вживання дітьми засобів, що містять агресивні хімічні агенти. Для запобігання таких нещасних випадків необхідно зберігати хімічні речовини в недоступних для дітей місцях", - наголосили в медзакладі.

Нагадаємо, трирічний хлопчик напився рідини для прання у Тернопільській області, його госпіталізували.

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