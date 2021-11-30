У Харківській області автобус розчавив автомобіль: є загиблий (фото)

Причини та обставини аварії встановлюються.
У селищі Краснокутськ Харківської області у вівторок, 30 листопада, автобус виїхав на зустрічну смугу руху та розчавив автомобіль. У ДТП загинув водій легковика.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
За даними поліції, водій автобуса ПАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у автомобіль ВАЗ. Від удару легковик буквально розчавило.
На місці ДТП загинув 57-річний водій ВАЗ. На момент аварії пасажирів в автобусі та легковому автомобілі не було.
На місці події працювали слідчі. Причини та обставини аварії встановлюються.
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