У Харківській області автобус розчавив автомобіль: є загиблий (фото)

У Харківській області автобус розчавив автомобіль: є загиблий (фото)

Причини та обставини аварії встановлюються.

У селищі Краснокутськ Харківської області у вівторок, 30 листопада, автобус виїхав на зустрічну смугу руху та розчавив автомобіль. У ДТП загинув водій легковика.

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Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними поліції, водій автобуса ПАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у автомобіль ВАЗ. Від удару легковик буквально розчавило.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

На місці ДТП загинув 57-річний водій ВАЗ. На момент аварії пасажирів в автобусі та легковому автомобілі не було.

На місці події працювали слідчі. Причини та обставини аварії встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області

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